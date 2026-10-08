Компактная рабочая станция получила мощную аппаратную платформу, до 160 ГБ памяти под видеопамять и два SSD

Суперкомпьютер в корпусе объёмом 2 л со 192 ГБ памяти и Ryzen AI Max+ Pro 495. AceMagic F9A поступил в продажу

AceMagic выпустила на китайский рынок рабочую станцию F9A. Компьютер оснащён процессором AMD Ryzen AI Max+ Pro 495, 192 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. Обычная цена устройства составляет 50 999 юаней, а на старте продаж действует специальная цена 49 998 юаней.

F9A PRO 495 выполнена в цельнометаллическом алюминиевом корпусе объёмом около 2 л с габаритами 158,5 × 158,5 × 81,5 мм. Система охлаждения с пятью тепловыми трубками рассчитана на пиковую мощность 140 Вт и стабильную работу при 120 Вт.

Источник изображения: ithome // AceMagic

Конфигурация поддерживает выделение до 160 ГБ унифицированной памяти в качестве видеопамяти и локальный запуск больших языковых моделей с заявленным объёмом до 300 млрд параметров.

В оснащение также входят два слота M.2 PCIe Gen4 ×4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, четыре цифровых микрофона, два динамика по 2 Вт и ARGB-подсветка.

Набор интерфейсов включает USB-C 40 Гбит/с, USB-A 10 Гбит/с, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, OCuLink, SD-кардридер, два 2,5-гигабитных Ethernet-порта и аудиоразъёмы.