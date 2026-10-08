Стартап лауреата Нобелевской премии построил установку, добывающую воду из воздуха

Аппарат Atoco извлекает влагу при влажности всего 13% и получает до 300 литров воды в сутки, используя для регенерации тепло около 38 °C

Калифорнийский стартап Atoco, основанный лауреатом Нобелевской премии по химии 2025 года Омаром Яги, создал внесетевую установку для получения воды из воздуха. В основе — металл-органические каркасы (MOF), молекулярные структуры, напоминающие губку: один грамм такого материала обладает внутренней поверхностью, сравнимой с двумя футбольными полями. Воздух проходит сквозь MOF, настроенный на захват молекул воды, а затем слабый нагрев — около 38 °C — «выжимает влагу обратно». Никакой электросети для самого процесса не требуется.

На парковке офиса Atoco в Ирвайне тестовый аппарат высотой около 6 метров выдаёт до 300 литров воды в день. В день демонстрации, когда температура поднялась выше 32 °C, устройство работало в полной тишине: единственный звук исходил от машин на соседних парковках. Источником тепла служил имитатор на 150 градусов по Фаренгейту (около 66 °C), а солнечная панель питала вспомогательную электронику. Полученная вода эквивалентна дистиллированной, но для питья её пока не предлагают по соображениям юридической ответственности.

Источник изображения: Atoco

Ставка делается на сбросное тепло (побочное). По словам гендиректора Самира Тахи, около 70% промышленного низкопотенциального тепла сегодня выбрасывается в океаны и атмосферу. Дата-центры — один из крупнейших источников такого тепла: одна площадка греет окружающую среду как десятки тысяч домов и одновременно потребляет миллионы галлонов воды на охлаждение. Atoco предлагает замкнуть цикл: забрать бросовое тепло и вернуть воду, на которую дата-центры создают нагрузку.

MOF-губки не любят воду слишком сильно, объясняет Таха: материал должен захватывать, но затем отдавать молекулы при минимальной энергии. Традиционные осушители вроде силикагеля держат влагу крепче и требуют гораздо более высоких температур.

Atoco уже развернула 5 сетевых прототипов с партнёрами в США и странах Персидского залива и рассчитывает начать приём заказов к концу года. Коммерческая версия будет выдавать до 1000 литров в день. Себестоимость воды по технологии Atoco сейчас составляет $5 за метрическую тонну — уровень старых опреснительных заводов. До конкурентоспособных $2, по оценке компании, ещё 3–5 лет.