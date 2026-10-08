Стартап лауреата Нобелевской премии построил установку, добывающую воду из воздуха
Аппарат Atoco извлекает влагу при влажности всего 13% и получает до 300 литров воды в сутки, используя для регенерации тепло около 38 °C
Калифорнийский стартап Atoco, основанный лауреатом Нобелевской премии по химии 2025 года Омаром Яги, создал внесетевую установку для получения воды из воздуха. В основе — металл-органические каркасы (MOF), молекулярные структуры, напоминающие губку: один грамм такого материала обладает внутренней поверхностью, сравнимой с двумя футбольными полями. Воздух проходит сквозь MOF, настроенный на захват молекул воды, а затем слабый нагрев — около 38 °C — «выжимает влагу обратно». Никакой электросети для самого процесса не требуется.
На парковке офиса Atoco в Ирвайне тестовый аппарат высотой около 6 метров выдаёт до 300 литров воды в день. В день демонстрации, когда температура поднялась выше 32 °C, устройство работало в полной тишине: единственный звук исходил от машин на соседних парковках. Источником тепла служил имитатор на 150 градусов по Фаренгейту (около 66 °C), а солнечная панель питала вспомогательную электронику. Полученная вода эквивалентна дистиллированной, но для питья её пока не предлагают по соображениям юридической ответственности.
Ставка делается на сбросное тепло (побочное). По словам гендиректора Самира Тахи, около 70% промышленного низкопотенциального тепла сегодня выбрасывается в океаны и атмосферу. Дата-центры — один из крупнейших источников такого тепла: одна площадка греет окружающую среду как десятки тысяч домов и одновременно потребляет миллионы галлонов воды на охлаждение. Atoco предлагает замкнуть цикл: забрать бросовое тепло и вернуть воду, на которую дата-центры создают нагрузку.
MOF-губки не любят воду слишком сильно, объясняет Таха: материал должен захватывать, но затем отдавать молекулы при минимальной энергии. Традиционные осушители вроде силикагеля держат влагу крепче и требуют гораздо более высоких температур.
Atoco уже развернула 5 сетевых прототипов с партнёрами в США и странах Персидского залива и рассчитывает начать приём заказов к концу года. Коммерческая версия будет выдавать до 1000 литров в день. Себестоимость воды по технологии Atoco сейчас составляет $5 за метрическую тонну — уровень старых опреснительных заводов. До конкурентоспособных $2, по оценке компании, ещё 3–5 лет.