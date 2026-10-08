Среднеформатная камера Hasselblad X2D 100C за 8000 долларов отлично справляется с Doom. Игру портировали на этот фотоаппарат ⁠ 1

Культовую игру Doom снова запустили на изначально непредназначенном для этого устройстве. На сей раз объектом энтузиастов стала камера Hasselblad X2D 100C.

Hasselblad X2D 100C представляет собой флагманскую среднеформатную камеру. В основе лежит 100-мегапиксельный сенсор, а на старте в 2022 году она стоила более 8000 долларов.

Кроме прочего, у камеры есть экран диагональю 3,6 дюйма и различные органы управления, что как раз пригодилось при портировании Doom. Портированная версия использует движок Doomgeneric.

Игра работает очень хорошо, то есть производительности «железа» фотоаппарата вполне достаточно. Впрочем, как известно, такие порты делают вовсе не для того, чтобы реально играть потом в Doom.