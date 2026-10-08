«Слепой» Starlink: Маск заявил, что спутниковые лучи сервиса отключены над Индией

Илон Маск опроверг сообщения об использовании спутникового интернета Starlink в Индии, заявив, что над страной отключены спутниковые лучи сервиса. Это означает, что находящиеся там терминалы не могут подключаться к сети.

Поводом для заявления стали сообщения о якобы использовании Starlink боевиками. Маск сослался на публикацию @cb_doge, опровергающую эту информацию.

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Ранее NDTV сообщала о найденных в Манипуре устройствах Starlink. Однако проведённая экспертиза показала, что оборудование не функционировало и было несовместимо с условиями работы сети в регионе.

Отсутствие связи объясняется и регуляторным статусом Starlink в Индии. Компания пока не получила полного разрешения на коммерческую эксплуатацию сервиса в стране, поэтому спутниковое покрытие для пользователей там отключено.

Сам факт обнаружения терминалов Starlink ещё не означает, что они могли подключаться к спутниковой сети.