Сан-Франциско — родина ИИ — запретил новые дата-центры. У города нет даже их полного списка

Наблюдательный совет Сан-Франциско единогласно проголосовал за 45-дневный мораторий на строительство новых дата-центров в городе, где размещаются OpenAI и Anthropic. Запрет действует немедленно и может быть продлён до 22 месяцев.

Планировщикам поручено изучить энергопотребление, водопользование, качество воздуха, землепользование и воздействие на сообщества. Слушания по результатам должны пройти до ноября.

Остановлены два проекта: площадка NOVVA на Пол-авеню в Бейвью, сейчас потребляющая 9 МВт и подавшая заявку на расширение до 36 МВт, и объект на 49,5 МВт в Догпатче, находившийся в стадии обсуждения с офисом мэра Дэниела Лурье. Авторы моратория ссылаются на то, что Бейвью-Хантерс-Пойнт уже перегружен загрязнением воздуха.

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Примечательно, что город не может назвать точное количество существующих дата-центров. Bloomberg не обнаружил единого реестра, а San Francisco Standard самостоятельно насчитал 6 площадок.

Европа прошла через аналогичные паузы раньше, но по другой причине — из-за нехватки сетевых мощностей. Совет Южного Дублина отказал Google в третьем дата-центре в Грейндж-Касл в 2024 году. Датский сетевой оператор Energinet полностью остановил новые подключения, имея очередь примерно на 60 ГВт при национальном пиковом потреблении в 7 ГВт. В Ирландии дата-центры в 2025 году взяли 23% учтённой электроэнергии — больше, чем все городские домохозяйства вместе. Теперь же проблема в Европе развернулась: строить не успевают. Площадка Nscale в Эссексе на 2 млрд фунтов с Microsoft в роли якорного заказчика не может получить 90 МВт к открытию в 2027 году, а британские очереди на подключение достигают почти 10 лет.