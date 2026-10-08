Samsung сокращает производство смартфонов на величину до 30% из-за дорогой памяти

На фоне внушительной прибыли Samsung от производства памяти подразделение по выпуску смартфонов, как сообщает Money Today, собирается сокращать производство.

Источник говорит, что подразделение MX уже начало процесс сокращения, и по итогу ожидается снижение объёмов выпуска смартфонов почти на треть. Если точнее, вплоть до 30%, что невероятно много.

Ирония в том, что причина ровно такая же, какая лежит в основе успеха подразделения по выпуску чипов памяти. Цены на память выросли катастрофически сильно. Это позволяет соответствующему бизнесу Samsung процветать, но из-за этого же производство смартфонов становится намного менее выгодным, а иногда это вообще убыточно.

Источник говорит, что Samsung Electronics уже обратилась к партнерам с просьбой сократить объемы поставок продукции на 20-30%. В результате прогнозируется, что производство смартфонов Samsung Electronics в четвертом квартале сократится на 30%.

Для сравнения, в первом и втором квартале компания поставила соответственно около 62,4 и 62,7 млн смартфонов. По итогам третьего квартала поставки должны быть около 59 млн, а вот в четвёртом уже всего лишь 52 млн. За счёт каких моделей будет достигнуто такое снижение, неясно. Возможно, производство ограничат равномерно по всему модельному ряду.