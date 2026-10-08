Samsung сокращает производство смартфонов на величину до 30% из-за дорогой памяти
Эта же память приносит другому подразделению сверхприбыли
На фоне внушительной прибыли Samsung от производства памяти подразделение по выпуску смартфонов, как сообщает Money Today, собирается сокращать производство.
Источник говорит, что подразделение MX уже начало процесс сокращения, и по итогу ожидается снижение объёмов выпуска смартфонов почти на треть. Если точнее, вплоть до 30%, что невероятно много.
Ирония в том, что причина ровно такая же, какая лежит в основе успеха подразделения по выпуску чипов памяти. Цены на память выросли катастрофически сильно. Это позволяет соответствующему бизнесу Samsung процветать, но из-за этого же производство смартфонов становится намного менее выгодным, а иногда это вообще убыточно.
Источник говорит, что Samsung Electronics уже обратилась к партнерам с просьбой сократить объемы поставок продукции на 20-30%. В результате прогнозируется, что производство смартфонов Samsung Electronics в четвертом квартале сократится на 30%.
Для сравнения, в первом и втором квартале компания поставила соответственно около 62,4 и 62,7 млн смартфонов. По итогам третьего квартала поставки должны быть около 59 млн, а вот в четвёртом уже всего лишь 52 млн. За счёт каких моделей будет достигнуто такое снижение, неясно. Возможно, производство ограничат равномерно по всему модельному ряду.