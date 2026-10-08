Россия готовит «броню» для «искусственного Солнца»: «Росатом» испытал вольфрамовый щит для термоядерного реактора ITER

Это одна из наиболее значимых российских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для международного проекта ITER в 2026 году

«Росатом» завершил важный этап испытаний вольфрамовой облицовки для первой стенки международного термоядерного реактора ИТЭР. Квалификационные испытания провели специалисты петербургского НИИ электрофизической аппаратуры имени Ефремова (НИИЭФА).

Россия готовит «броню» для «искусственного Солнца»: «Росатом» испытал вольфрамовый щит для термоядерного реактора ITER
Источник изображения: ITER

Первая стенка отделяет сверхгорячую плазму от остальных элементов реактора и защищает конструкцию от воздействия частиц и высоких тепловых нагрузок. Три года назад участники проекта ИТЭР решили использовать для ее облицовки вольфрам, что потребовало от российских специалистов адаптировать производственные технологии под новый материал.

В ходе испытаний ученые проверили технологию соединения вольфрамовой облицовки с другими элементами конструкции. Для этого использовали метод быстрой пайки в вакууме, позволяющий получить прочное соединение с сохранением высокой теплопроводности. Изготовленные образцы сначала проверили ультразвуковым контролем на роботизированном комплексе, а затем подвергли термоциклическим испытаниям.

Успешное завершение этапа подтвердило работоспособность выбранных технологических решений и приблизило подготовку производства панелей первой стенки. При этом квалификационная программа еще не завершена и будет продолжаться до 2028 года.

После завершения испытаний планируется развернуть полномасштабное серийное производство вольфрамовых панелей для ИТЭР. Как отмечают в «Росатоме», проведенная работа стала одной из наиболее значимых российских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для проекта в 2026 году.

ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) — крупнейший в мире международный экспериментальный термоядерный реактор, строящийся во Франции для изучения возможности получения энергии за счет управляемого синтеза легких атомных ядер. Его также называют «искусственным Солнцем». Установка рассчитана на удержание сверхгорячей плазмы магнитным полем и должна продемонстрировать возможность получения значительно большей мощности термоядерного синтеза, чем требуется для нагрева плазмы. ITER не будет вырабатывать электроэнергию для энергосистемы — его задача заключается в отработке физических и инженерных решений, которые в будущем могут быть использованы в термоядерных электростанциях.

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