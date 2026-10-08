Пульт, который не нужно направлять на технику: Honor Magic 9 Pro Max получил улучшенный ИК-излучатель ⁠ 3

Honor Magic 9 Pro Max поддерживает эксклюзивный инструмент инфракрасного дистанционного управления, отсутствующий в двух других флагманских моделях. Эта функция позволяет пользователям управлять устройством как пультом дистанционного управления для устройств умного дома без необходимости точного наведения.

После выхода серии Honor Magic 9 на рынок один из пользователей сети поинтересовался, поддерживает ли флагманская линейка управление бытовой техникой, поскольку не обнаружил отверстия для излучателя в верхней части телефона. Представитель компании ответил на этот вопрос.

Цао Гун, инженер-разработчик компании Honor, недавно опубликовал новый пост, в котором подтвердил наличие функции инфракрасного дистанционного управления для всех моделей серии Magic 9.

Кроме того, представитель компании упомянул, что Honor Magic 9 Pro Max обладает расширенными и эксклюзивными возможностями «улучшенного инфракрасного дистанционного управления на 360 градусов».

Новая функция позволяет пользователям включать полное дистанционное управление устройствами умного дома в пределах комнаты. Таким образом, можно выполнять соответствующие задачи без необходимости точного наведения, в отличие от стандартной инфракрасной функции.