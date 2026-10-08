«Прорыв в яркости экрана, сроке службы и качестве изображения». Передовой экран Visionox с 2K и 185 Гц дебютирует уже в октябре

Компания Visionox создала дисплей, который станет первым в мире серийно выпускаемым экраном с разрешением 2K+ и частотой обновления 185 Гц. В основе панели используется новый люминесцентный материал на базе технологии pTSF четвёртого поколения.

Инсайдер Digital Chat Station заявляет о заметном прогрессе сразу по нескольким ключевым параметрам.

Новый материал обеспечивает прорыв в яркости экрана, сроке службы и качестве изображения, а также включает в себя самые передовые технологии в отрасли Digital Chat Station

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Подробные характеристики будущего устройства пока не раскрываются. Новинку обещают представить уже в октябре.