Вместе с Banglalink компания начала предоставлять пользователям возможность обмениваться сообщениями и координатами даже там, где отсутствует обычное мобильное покрытие

Прямая связь со спутника Starlink прямо в смартфоне. Сервис Starlink Mobile запустили в Бангладеш

Starlink объявила о запуске сервиса Mobile в Бангладеш в сотрудничестве с оператором Banglalink.

Технология прямого подключения смартфонов к спутниковой сети позволяет пользователям оставаться на связи в районах без покрытия наземных мобильных сетей. Владельцы обычных телефонов смогут отправлять сообщения через приложения, делиться своим местоположением и поддерживать связь в так называемых «мёртвых зонах».

Для работы сервиса не требуется специальный спутниковый терминал: соединение со спутниками Starlink устанавливается непосредственно со смартфона. Это должно расширить доступность связи в удалённых районах страны, где строительство наземной инфраструктуры затруднено.

Запуск в Бангладеш также вызвал обсуждение среди пользователей из других стран, которые выразили заинтересованность в аналогичной услуге.