Представлена файловая система Huawei XMFS, которая опережает традиционную TMPFS

Это выделенная файловая система, разработанная для современных серверов Linux

Инженеры Huawei официально представили экспериментальную файловую систему XMFS на конференции Linux Pipeline Technology Conference (LPC 2026), которая недавно прошла в Чехии.

XMFS (eXpress Memory FS), — это выделенная файловая система, разработанная для современных серверов Linux, оснащенных шиной CXL 3.0 или Huawei Unified Bus.

CXL 3.0 и Huawei Unified Bus используют технологию семантического межсоединения памяти, позволяющую обращаться к удаленной памяти напрямую, как к локальной. Основная цель проектирования XMFS — обеспечить прямой доступ к общей памяти между узлами через стандартный интерфейс файловой системы POSIX, что позволяет использовать ее без изменения логики приложений верхнего уровня.

Представлена файловая система Huawei XMFS, которая опережает традиционную TMPFS
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По сравнению с другими решениями, такими как FAMFS и DAXFS, разработанными другими поставщиками для серверов CXL, ключевое преимущество XMFS заключается в его встроенной поддержке стандартных операций файловой системы POSIX. В базовых тестах производительности, опубликованных на LPC 2026, XMFS превзошла традиционную TMPFS.

Компания Huawei завершила тестирование и проверку XMFS для таких сценариев, как совместное использование образов контейнеров на нескольких узлах и рабочие нагрузки, интенсивно использующие метаданные. Это означает, что XMFS имеет практическую ценность в контейнерных развертываниях и рабочих нагрузках ИИ/высокопроизводительных вычислений, требующих частого доступа к метаданным.

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