Представлена файловая система Huawei XMFS, которая опережает традиционную TMPFS

Инженеры Huawei официально представили экспериментальную файловую систему XMFS на конференции Linux Pipeline Technology Conference (LPC 2026), которая недавно прошла в Чехии.

XMFS (eXpress Memory FS), — это выделенная файловая система, разработанная для современных серверов Linux, оснащенных шиной CXL 3.0 или Huawei Unified Bus.

CXL 3.0 и Huawei Unified Bus используют технологию семантического межсоединения памяти, позволяющую обращаться к удаленной памяти напрямую, как к локальной. Основная цель проектирования XMFS — обеспечить прямой доступ к общей памяти между узлами через стандартный интерфейс файловой системы POSIX, что позволяет использовать ее без изменения логики приложений верхнего уровня.

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По сравнению с другими решениями, такими как FAMFS и DAXFS, разработанными другими поставщиками для серверов CXL, ключевое преимущество XMFS заключается в его встроенной поддержке стандартных операций файловой системы POSIX. В базовых тестах производительности, опубликованных на LPC 2026, XMFS превзошла традиционную TMPFS.

Компания Huawei завершила тестирование и проверку XMFS для таких сценариев, как совместное использование образов контейнеров на нескольких узлах и рабочие нагрузки, интенсивно использующие метаданные. Это означает, что XMFS имеет практическую ценность в контейнерных развертываниях и рабочих нагрузках ИИ/высокопроизводительных вычислений, требующих частого доступа к метаданным.