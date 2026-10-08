Самая мощная версия электрического iX3 получила два электромотора, зарядку до 400 кВт, адаптивную M-подвеску и новую электронную архитектуру Neue Klasse

Представлен новый кроссовер BMW на платформе Neue Klasse: BMW iX3 M60 xDrive предлагает 612 л.с., 3,9 с до 100 км/ч и запас хода 754 км ⁠ 5

BMW представила флагманскую версию нового электрического iX3 — M60 xDrive на платформе Neue Klasse.

Кроссовер получил два электромотора суммарной мощностью 450 кВт (612 л.с.) и пиковым моментом 875 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, максимальная скорость достигает 240 км/ч. Продажи стартуют в конце января 2027 года, а производство в Венгрии начнётся весной.

Одной из главных особенностей стала новая электронная архитектура с четырьмя высокопроизводительными компьютерами, объединёнными в систему «Супермозг». Ключевой модуль Heart of Joy одновременно управляет приводом, торможением, рекуперацией, распределением момента и тягой.

По данным BMW, 98% торможений в обычных условиях выполняются за счёт рекуперации. Задний электромотор Gen6 получил новый статор и инвертор на 420 А, а передний асинхронный двигатель формирует полный привод xDrive.

Батарея на 108,7 кВт•ч обеспечивает до 754 км по циклу WLTP. Зарядка постоянным током мощностью до 400 кВт позволяет пополнить запас с 10% до 80% примерно за 21 минуту.

M60 также получил адаптивную подвеску M, спортивное рулевое управление и электронно-управляемый задний дифференциал M.

Автомобиль получил жёлтые дневные ходовые огни M, 21-дюймовые диски и спортивный аэродинамический обвес.

В салоне установлены кресла M Sport с электроприводом и массажем, система BMW iDrive с 17,9-дюймовым экраном и аудиосистема Harman Kardon на 13 динамиков с Dolby Atmos.