После 235 дней и 160 млн километров в космосе: космический корабль SpaceX Dragon успешно вернул экипаж МКС на Землю

Космический корабль SpaceX Crew Dragon успешно завершил миссию Crew-12 и доставил на Землю четырех участников длительной экспедиции с МКС. Капсула приводнилась в Тихом океане неподалеку от Лос-Анджелеса (Калифорния). На борту находились астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, представитель Европейского космического агентства Софи Адено и российский космонавт Андрей Федяев. Об этом сообщило NASA.

Приводнение состоялось в 11:34 по восточному времени США (18:34 по московскому времени). Экипаж провел на орбите 235 дней — почти восемь месяцев. За это время космонавты и астронавты выполнили научные исследования и технические работы на станции, а также совершили четыре выхода в открытый космос.

Для Джека Хэтэуэя и Софи Адено миссия Crew-12 стала первым космическим полетом. Андрей Федяев побывал на орбите во второй раз. Джессика Меир по завершении экспедиции увеличила суммарную продолжительность пребывания в космосе до 440 дней и вошла в десятку астронавтов NASA с наибольшим общим временем космических полетов.

Тем временем на МКС уже прибыл сменный экипаж миссии Crew-13. Его корабль пристыковался к станции ночью 2 октября. Перелет от старта до стыковки занял 7 часов 50 минут — рекордно быстрая доставка людей на МКС для американского аппарата.

Экипаж Crew-13 проведет на МКС около 180 дней. Возвращение экипажа предварительно намечено на март 2027 года. Корабль также должен приводниться в Тихом океане.