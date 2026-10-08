По мотивам игры Cyberpunk 2077 снимут фильм

Ресурс Deadline сообщает, что по мотивам игры Cyberpunk 2077 будет снять полнометражный фильм. Именно обычный фильм, а не анимационная лента.

Разработкой картины занимаются Paramount и продюсер Лоренцо ди Бонавентура. Последний известен работой над большинством фильмов по вселенной Трансформеров, а также картинами «Константин: Повелитель тьмы», «Мег: Монстр глубины», «1408», «Doom», «Кладбище домашних животных (2019)» и многих других. Также в работе будет участвовать и сама CD Projekt Red, создавшая игру.

Никаких других подробностей о проекте пока нет. Неизвестны актёры, режиссёр или дата выхода, но, вероятно, выйдет фильм не ранее чем через пару лет.