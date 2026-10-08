Первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами выходит на глобальный рынок 21 октября: Oppo Find X10 и Find X10 Pro представят за пределами Китая

Спустя месяц после премьеры в Китае

Компания Oppo официально подтвердила дату международной премьеры новых флагманских смартфонов Find X10 и Find X10 Pro Max: глобальная презентация состоится 21 октября на острове Майорка в Испании. Устройства дебютировали в Китае в прошлом месяце, а теперь готовятся к выходу на другие рынки.

Первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами выходит на глобальный рынок 21 октября: Oppo Find X10 и Find X10 Pro представят за пределами Китая
Источник изображения: Oppo через GSMArena

Судя по имеющейся информации, за пределами Китая будут представлены только две модели линейки — стандартный Find X10 и топовый Find X10 Pro Max.

Oppo Find X10 в версии для КНР получил 6,59-дюймовый дисплей и SoC MediaTek Dimensity 9600M. Одной из главных особенностей смартфона стала система камер c двумя 200-мегапиксельными сенсорами. В китайской версии устройства установлен аккумулятор емкостью 8000 мА·ч.

Oppo Find X10 Pro Max тоже получил батарею емкостью 8000 мА·ч, но в основной камере смартфона установлены сразу три 200-мегапиксельных датчика.

Официальные европейские цены и сроки начала продаж Oppo раскроет во время презентации 21 октября. Однако согласно недавней утечке, в Европе новинки Oppo окажутся сильно дороже, чем в Китае.

 

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