Первой авиакомпанией в Африке, которая подключит спутниковый интернет Starlink на своих самолетах, стала марокканская Royal Air Maroc

Royal Air Maroc выбрала Starlink для организации высокоскоростного доступа в интернет во время полёта.

Пассажиры и экипажи смогут пользоваться связью с низкой задержкой, которая уже применяется на борту авиакомпаний в других регионах мира.

Royal Air Maroc станет первой африканской авиакомпанией, внедрившей Starlink для бортового подключения пассажиров. Сеть должна обеспечить стабильный доступ в интернет во время перелётов из Касабланки в другие города Африки и за её пределы.

Запуск сервиса запланирован на 2027 год.