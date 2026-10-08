Первая Lada с искусственным интеллектом: в Lada Azimut будет ИИ-помощник

На базе технологий Сбера

АвтоВАЗ раскрыл новые подробности об информационно-развлекательной системе кроссовера Lada Azimut. Автомобиль получит цифровой кокпит с двумя экранами и встроенную навигацию 2ГИС, но ключевой «фишкой» станет голосовой ИИ-помощник, разработка которого ведется с использованием технологий Сбера.

Первая Lada с искусственным интеллектом: в Lada Azimut будет ИИ-помощник
Источник изображения: Lada

Голосовой помощник позволит водителю выполнять различные действия без обращения к сенсорному экрану. С его помощью можно будет строить маршруты, искать нужные места на карте и управлять воспроизведением музыки.

Навигация, музыкальные сервисы и голосовое управление будут интегрированы непосредственно в мультимедийную систему автомобиля. Для использования основных функций не потребуется запускать отдельные приложения на подключенном смартфоне.

Штатной навигационной платформой станет 2ГИС с возможностью заранее загружать карты регионов и использовать их без подключения к интернету. Это позволит продолжать навигацию в местах с нестабильной мобильной связью или ее отсутствием.

При этом АвтоВАЗ не стал полностью отказываться от физических органов управления. Для климатической системы и обогревов предусмотрены отдельные кнопки. В компании считают, что такой подход позволяет быстрее управлять часто используемыми функциями и меньше отвлекаться от дороги.

Продажи Lada Azimut стартуют до конца 2026 года. Поначалу кроссовер будет доступен с обновленными атмосферными моторами объемом 1,6 и 1,8 литра в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором соответственно. В 2027 году должна появиться версия с классическим «автоматом» и 1,5-литровым турбомотором, а вот в 2028 году появится самая интересная версия кроссовера — гибридная с российской тяговой батареей и мощностью около 500 л.с.

 

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