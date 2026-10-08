Отдать «Свой голос» ИИ: МТС научил виртуального секретаря отвечать голосом абонента

Оператор МТС тестирует новую возможность «МТС Секретаря», при которой виртуальный помощник отвечает на пропущенные звонки голосом самого абонента. Настроить его можно через приложение «Мой МТС» с помощью функции «Свой голос».

Для активации пользователю потребуется записать короткий голосовой образец. ИИ обработает запись и воспроизведет особенности речи, после чего «МТС Секретарь» сможет использовать созданный голос при общении с собеседниками. Запись хранится в защищенном контуре и относится к персональным данным.

По данным МТС, около 30% россиян хотели бы, чтобы автоответчик говорил их голосом. В компании считают, что такой формат может повысить вероятность того, что при пропущенном звонке собеседник оставит голосовое сообщение.

«Свой голос» пока доступен в тестовом режиме ограниченной группе пользователей «МТС Секретаря». В дальнейшем оператор планирует расширить доступность технологии.