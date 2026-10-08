Опрос Honor: ручной труд россияне чаще видят подработкой, чем основной работой

Honor опубликовала исследование о том, как россияне относятся к профессиям ручного труда. Как подработку такую работу рассматривают 30,8% опрошенных, как основную — 19,5%. У 41,8% отношение к ручному труду за последние десять лет улучшилось. Основной работой в этой сфере интересуется каждый десятый респондент со степенью бакалавра и 29,9% тех, у кого среднее общее образование.

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Больше всего респондентов интересуют пищевая промышленность и кулинария (36,4%), строительство, отделка и монтаж (27,6%), а также швейное, текстильное и обувное производство (25,4%). Металлургия, металлообработка и сварка привлекают только 7,9%, но в этой группе чаще всего хотят начать со стажировки: 41,5% против 27,2% по всей выборке. В пятёрку профессий, которые участники хотели бы попробовать, вошли повар, швея или ткач, маляр-штукатур, автомеханик и электрогазосварщик.

Чаще всего освоить такую профессию мешают неготовность к физической нагрузке (29,2%) и риски для здоровья (26,3%). У тех, кого интересуют металлообработка и сварка, на первом месте нехватка навыков (29,3%), а физическая нагрузка только на втором (23,2%). Отсутствие наставника называют 21,6% опрошенных, почти вдвое чаще, чем стереотипы о низком престиже (11,4%). Треть респондентов считают работу руками престижной, ещё 43,7% говорят, что это зависит от условий и специальности. Переход из офиса «шагом назад» назвали 3,6%.

Для многих важно мнение семьи. Поддержка близких нужна 69,3% тех, кто рассматривает ручной труд, а 15,5% без неё вообще не решатся сменить профессию. Если такую работу выберет родственник или друг, его поддержат 62,9% опрошенных. Переживать за него 35% будут из-за работы «на износ», 28,8% — из-за травм и опасных условий. Отсутствие связи в течение дня беспокоит 11,8%, а среди 26–34-летних — 21,1%.

Среди тех, кто уже работает руками, 44,6% довольны своим выбором и не собираются менять сферу. По всей выборке таких вдвое меньше — 22,5%. При этом 31,5% опрошенных хотят перемен, но пока не решаются. Среди желающих сменить работу в возрасте 26–34 лет почти половина не понимает, куда идти.

Опрос компания приурочила к грядущему выходу защищенного смартфона Honor X9e Pro с большой батареей. Ожидается, что начало продаж состоится 15 октября.