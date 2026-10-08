ОАЭ предупредили о водном кризисе из-за ИИ: дата-центры удвоят потребление воды к 2030 году

Доклад МИД ОАЭ оценивает прямое водопотребление дата-центров в 9,32 трлн литров к концу десятилетия и призывает учитывать воду, энергию и ИИ-инфраструктуру как единую систему

Министерство иностранных дел ОАЭ опубликовало доклад Crosscurrents: Navigating the AI-Water-Energy Nexus, в котором зафиксирован двойной эффект ИИ на водные ресурсы. Технология одновременно создаёт растущую нагрузку на воду — через производство чипов, электрогенерацию и охлаждение дата-центров — и предлагает инструменты для более эффективного управления водными системами.

Прямое водопотребление ЦОД, по прогнозам, к 2030 году примерно удвоится и достигнет 9,32 трлн литров, причём косвенные расходы на энергию и выпуск полупроводников часто превышают непосредственное потребление самих площадок.

«Исключительный рост ИИ принёс с собой сдвиг парадигмы как в природе глобального водного кризиса, так и в нашей способности с ним справляться», — заявил в предисловии заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид. Он подчеркнул, что «правительства и промышленность обязаны управлять водой, энергией и цифровой инфраструктурой как взаимозависимыми системами, а не изолированными секторами».

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Доклад фиксирует политическое измерение проблемы. На примере США, Малайзии, Чили и Ирландии показано, как обеспокоенность сообществ доступом к воде и электричеством задерживает или перекраивает крупные проекты дата-центров. В январе ООН уже заявила, что отдельные регионы мира вошли в состояние водного банкротства — истощения, которое невозможно обратить в реалистичные сроки.

В качестве ответа ОАЭ ссылаются на собственный проект MaiWater, где ИИ интегрирован с возобновляемой энергетикой, включая продвинутое охлаждение ЦОД и стратегическое хранение воды. Доклад выдвигает 5 рекомендаций: международное сотрудничество по ответственному водопользованию ИИ, интеграция ИИ-инфраструктуры в водное и энергетическое планирование, обязательная прозрачная отчётность по ресурсам, продвижение низководных и низкоэнергетических технологий, встраивание водных и климатических рисков в корпоративную стратегию. В декабре ОАЭ и Сенегал примут Конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года в Абу-Даби.