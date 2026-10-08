Новая российская система стереосъёмки Земли получила первые изображения

Роскосмос и Ростех представили результаты работы новой отечественной системы стереосъёмки Земли. Топографические спутники «Аист-2Т» с установленной на них оптико-электронной аппаратурой «Аврора» получили первые стереоскопические снимки Земли. В Ростехе рассказали, что космические аппараты «Аист-2Т» стали первыми в истории российской космонавтики малыми топографическими спутниками с несколькими камерами.

Отмечается, что на каждом спутнике установлено по два комплекта аппаратуры «Аврора» от холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Благодаря им космические аппараты могут одновременно снимать одну и ту же территорию с разных ракурсов, обеспечивая качественную стереосъёмку. Камеры, расположенные под разными углами к поверхности планеты, не только получают детальные изображения поверхности, но и формируют стереопары. На их основе можно восстанавливать рельеф и строить 3D-карты для всей страны и мира.

Технические возможности «Авроры» позволяют получать снимки больших территорий, фиксировать изменения и определять участки, которые требуют более детальной съёмки. С помощью таких снимков специалисты смогут оперативно измерять уровень разлива крупных рек, контролировать объёмы свалок, карьеров и высоты древостоя. Изображения такого качества востребованы в мониторинге чрезвычайных ситуаций, гидрологии, сельском хозяйстве, экологии и геологоразведке, отметили в Ростехе.