Нобелевская премия по химии присуждена за реакцию, которая помогла дать начало жизни

Анри Каган и Кенсо Соаи открыли реакции, рождающие почти 100% перекос в хиральности из крошечного избытка одной формы, — и объяснили, откуда взялась асимметрия живых организмов

Нобелевскую премию по химии за 2026 год получили француз Анри Каган из Университета Париж-Сюд и японец Кенсо Соаи из Токийского университета. Оба независимо показали, что химические реакции способны выдавать огромный избыток одной из двух зеркальных форм молекулы — правой или левой, — даже если стартовые условия почти симметричны. Премия закрывает полувековой разрыв между теоретическими моделями и реальными экспериментами по возникновению хиральной чистоты.

Проблема формулируется через метафору рук: левая и правая состоят из одних элементов, но не взаимозаменяемы. Молекулы с такой зеркальностью называются хиральными. Обычная химическая реакция производит смесь 50 на 50, однако жизнь использует исключительно D-форму сахаров и L-форму аминокислот. Ферменты, эволюционно заточенные под одну форму, часто вообще не работают с «зеркальным двойником». Откуда взялась эта асимметрия у первых организмов — один из ключевых вопросов происхождения жизни.

Нобелевская премия по химии присуждена за реакцию, которая помогла дать начало жизни
Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Каган в 1960-х подошёл к задаче теоретически: описал условия, при которых хиральный катализатор смещает равновесие в пользу одной формы, и выявил 3 реакции, подтверждающие модель. Его последователи показали, что такие катализаторы можно избирательно активировать или подавлять нехиральными добавками, — приём, прочно вошедший в фармацевтическое производство.

Кенсо Соаи десятью годами позже обнаружил реакцию, где продукт сам служит катализатором для собственного воспроизводства — и отбирает именно свою хиральную форму. Начав с избытка в 0,00005% одной формы, он через несколько циклов получил 99% чистоту. Позже нашлись условия, при которых продукт не только ускоряет образование своей формы, но и подавляет синтез зеркальной.

Прямого доказательства, что именно эти механизмы запустили хиральность первых биомолекул, сегодня нет — ни одна из отмеченных реакций не работала с веществами, близкими к биологическим. Но работы Кагана и Соаи показали: небольшой хиральный перекос — естественное явление в природе, и он мог подтолкнуть раннюю химию к тому исключительному выбору, который учёные наблюдают сегодня.

Главное
Все новости
7 минут назадКомпания Type One Energy привлекла $200 миллионов на строительство термоядерной электростанции к 2034 году
11 минут назадParamount завершила историческое слияние с Warner Bros
17 минут назадРентгеновская обсерватория «Чандра» представила новый снимок «неукротимого» центра Млечного Пути: взрыв сжал и разогнал молекулярное вещество вокруг чёрной дыры
26 минут назадLISA сохранила финансирование и планы: первый космический детектор гравитационных волн готовят к запуску в 2035 году
41 минуту назад260 врачей из 60 стран проверили 600 тысяч ответов ChatGPT Health за 2 года
47 минут назад2ОАЭ предупредили о водном кризисе из-за ИИ: дата-центры удвоят потребление воды к 2030 году
55 минут назад2Стартап лауреата Нобелевской премии построил установку, добывающую воду из воздуха
NASA допустило вступление России и Китая в Artemis Accords при соблюдении их принципов22:30NASA допустило вступление России и Китая в Artemis Accords при соблюдении их принципов Замглавы NASA заявил, что Москва и Пекин пока не считаются разделяющими принципы соглашений, но теоретически могут присоединиться к ним в будущем
21:40Intel остаётся в TeraFab: гендиректор подтвердил работу с Маском, пока TSMC ведёт переговоры
21:341Учёные обнаружили у ИИ склонность держаться за статус-кво. Даже в климатических решениях
21:326В китайских смартфонах на MediaTek нашли вредоносное ПО Midnight Mimosa, предустановленное из коробки. И удалить его нельзя
21:30Сан-Франциско — родина ИИ — запретил новые дата-центры. У города нет даже их полного списка
21:263Honda уложит 300 метров заряжающей дороги: 150 кВт прямо на ходу при 120 км/ч
21:2017Microsoft заявила о двукратном превосходстве нового ноутбука над MacBook Pro
21:15AirTrunk заливает миллиард долларов в жидкостное охлаждение под Токио: первый блок — в январе 2028-го
21:156Натрий вместо дорогого лития: в Болгарии представили натрий-ионную батарею для дома с гарантией 20 лет и ресурсом 20 тыс. циклов заряда-разряда
21:121По мотивам игры Cyberpunk 2077 снимут фильм
21:102AWS раздаст $100 млн долларов облачными кредитами: половина — оборонщикам, половина — учёным
21:081Среднеформатная камера Hasselblad X2D 100C за 8000 долларов отлично справляется с Doom. Игру портировали на этот фотоаппарат
21:02$1,8 млрд на цифрового двойника клетки: Минэнерго и NIH США вложились в самый большой проект по оцифровке биологии
20:572Анонсирована игра Machinarium 2
20:562Видеокарты AMD снова подорожают, но не Radeon RX 9070 XT. Об этом сообщают участники Board Channels
20:52У Tenet Plus появилось приложение для управления автомобилем
20:501«Добро пожаловать домой». Apple анонсировала новое мероприятие — ожидаются новинки для умного дома
20:28Возвращение XP, но не Windows. Внутри Xbox создано новое подразделение, призванное расширить компанию за пределы видеоигр
20:193В России пересчитали отечественные смартфоны — они занимают всего 1% рынка
20:031После 235 дней и 160 млн километров в космосе: космический корабль SpaceX Dragon успешно вернул экипаж МКС на Землю
Мощное Эль-Ниньо достигнет пика в декабре: ученые предупредили о засухах и наводнениях по всему миру18:206Мощное Эль-Ниньо достигнет пика в декабре: ученые предупредили о засухах и наводнениях по всему миру Метеорологи предупредили о затяжной климатической аномалии
17:5621МС-21 — российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320 — выполнил лишь 115 из 301 сертификационного испытания
17:472Google открыла охоту на ИИ-контент: сервис-детектор доступен всем желающим
17:405Китай собирается привезти марсианский грунт на Землю: миссия «Тяньвэнь-3» твёрдо запланирована на 2028 год
17:343В Rutube тестируют ИИ-помощника для авторов