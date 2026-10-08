Глава Tesla и SpaceX заявил, что тайваньская компания сможет арендовать лишь часть будущего комплекса в Техасе, но не получит контроль над гигантской фабрикой по выпуску чипов

Никакого контроля у TSMC не будет: самый большой в истории завод по выпуску чипов Terafab будет принадлежать только Tesla и SpaceX

Илон Маск однозначно заявил, что Tesla и SpaceX самостоятельно построят и будут управлять будущей фабрикой Terafab в Техасе.

Поводом для комментария стал пост в X с предположением, что проект в итоге может перейти под контроль TSMC. Маск отверг такой сценарий и допустил лишь возможность субаренды части производственного комплекса тайваньской компании.

Тем самым предприниматель пресёк появившиеся ранее слухи о потенциальном участии TSMC в управлении Terafab. 2 октября журналист Тим Калпан сообщил, что крупнейший контрактный производитель чипов изучает варианты помощи в организации работы будущих предприятий. На следующий день Маск назвал это лишь обсуждениями, отметив, что из них в будущем может что-то получиться.

Теперь позиция Tesla и SpaceX стала более конкретной: TSMC может получить доступ к отдельной части комплекса на правах аренды, но не будет владельцем или оператором Terafab.

Таким образом, ключевые решения по фабрике, оборудованию и её повседневной работе должны оставаться за компаниями Маска.