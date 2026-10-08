Натрий вместо дорогого лития: в Болгарии представили натрий-ионную батарею для дома с гарантией 20 лет и ресурсом 20 тыс. циклов заряда-разряда

Корпус батареи защищен в соответствии со степенью IP65

Болгарская компания AuroraCell представила домашнюю систему хранения энергии на основе натрий-ионных аккумуляторов. Накопитель получил емкость 9,7 кВт·ч, заявленный ресурс 20 тысяч полных циклов зарядки и разрядки и гарантию производителя на 20 лет.

Натрий вместо дорогого лития: в Болгарии представили натрий-ионную батарею для дома с гарантией 20 лет и ресурсом 20 тыс. циклов заряда-разряда
Источник изображения: AuroraCell

В основе устройства лежат натрий-ионные элементы с катодом из оксида хрома (NCO). По утверждению разработчиков, такая конструкция должна решить две распространенные проблемы натрий-ионных аккумуляторов — сравнительно низкую плотность энергии и снижение эффективности при экстремальных температурах.

Главной особенностью накопителя AuroraCell называет ресурс в 20 тысяч циклов при глубине разряда 100%. Иными словами, аккумулятор рассчитан на регулярное использование практически всей доступной емкости без необходимости ограничивать глубину разряда для продления срока службы. При одном цикле в день теоретически это соответствует более чем 54 годам работы, однако реальный срок эксплуатации зависит также от календарного старения, температуры и режима использования. Поэтому производитель предоставляет гарантию на 20 лет.

Еще одним преимуществом натрий-ионной технологии компания считает пожарную безопасность. AuroraCell заявляет о снижении риска возгорания и взрыва по сравнению с традиционными литий-ионными решениями.

Накопитель рассчитан на работу в широком диапазоне температур: он способен разряжаться при низких температурах и сохранять работоспособность при нагреве до 60 °C. Корпус имеет защиту IP65, то есть защищен от пыли и струй воды, благодаря чему систему можно устанавливать как внутри помещений, так и на улице с учетом требований производителя.

Устройство работает при напряжении 48 В, имеет размеры 483 × 254 × 754 мм и весит 110,5 кг. Накопитель совместим с гибридными инверторами Victron, Schneider Electric, SMA и Sungrow, поэтому его можно интегрировать в существующие домашние энергосистемы, в том числе с солнечными панелями. Несколько модулей разрешается подключать параллельно для увеличения общей емкости.

Стандартной версии емкостью 9,7 кВт·ч достаточно для резервного питания части бытовой техники и электроники, однако продолжительность автономной работы будет зависеть от энергопотребления конкретного дома. Для коммерческих объектов AuroraCell предлагает более крупную систему Nexus TerraShield 200 NFPP емкостью около 200 кВт·ч с активным жидкостным охлаждением.

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