NASA допустило вступление России и Китая в Artemis Accords при соблюдении их принципов

Замглавы NASA заявил, что Москва и Пекин пока не считаются разделяющими принципы соглашений, но теоретически могут присоединиться к ним в будущем

Россия и Китай в будущем смогут присоединиться к соглашениям Artemis, если будут разделять закреплённые в них принципы безопасного, прозрачного и ответственного освоения космоса. Об этом заявил замглавы NASA Мэтт Андерсон на Международном астронавтическом конгрессе в Анталье. По его словам, сейчас Москва и Пекин не рассматриваются NASA как страны, придерживающиеся этих принципов в достаточной степени. Соглашения Artemis были созданы в 2020 году США и ещё семью странами, сейчас к ним присоединились 76 государств.

При этом Россия и Китай возглавляют конкурирующий международный проект — Международную лунную исследовательскую станцию (ILRS), предусматривающий создание совместной исследовательской базы на Луне. Некоторые страны участвуют одновременно в программе Artemis и китайско-российском проекте, а отдельные научные организации стран — участников Artemis сотрудничают с ILRS. Андерсон заявил, что выбор суверенных государств в отношении других международных проектов не является препятствием для участия в Artemis Accords.

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NASA также рассчитывает расширять практическое участие стран — партнёров в программе Artemis. Их вклад может включать небольшие спутники, научное оборудование, а также участие инженеров, работающих с американскими компаниями над лунными посадочными аппаратами и роверами. Андерсон сообщил, что участники Artemis Accords смогут направлять студентов в создаваемую в США новую гражданскую космическую академию: первые студенты, как ожидается, начнут обучение летом 2028 года.

Artemis Accords связаны с американской лунной программой Artemis, в рамках которой NASA планирует вернуть людей к Луне и создать основу для дальнейших полётов. В апреле миссия Artemis II впервые более чем за 50 лет отправила астронавтов в облёт Луны. Следующий ежегодный семинар участников соглашений пройдёт в Германии в 2027 году.