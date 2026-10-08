Российский ответ Starlink: в РФ тестируют спутниковую связь в обычных поездах

В обычных российских поездах начали тестировать спутниковую связь на базе низкоорбитальной группировки Бюро 1440, о чем сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин.

Мы приступили к тестированию на обычных, традиционных поездах. <…> У нас около месяца ходит вагон-лаборатория с оборудованием коллег. Евгений Чаркин

Он добавил, что на сегодняшний день работа идет успешно: «С уверенностью смотрим на то, что, когда будет готова инфраструктура, развернутая коллегами, мы оперативно ее подхватим, оборудуем наши поезда <...> и обеспечим пассажиров качественной связью».

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Ранее он говорил, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования.

На этой неделе Бюро 1440 представило расширенную линейку абонентских терминалов собственной разработки. Главной новинкой стал серийный 1440.УЛЬТРА, способный передавать данные со скоростью до 700 Мбит/с.

Напомним, «Рассвет» — это проект низкоорбитальной спутниковой системы связи, разрабатываемый компанией «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), который позиционируется как внутренний аналог Starlink для обеспечения широкополосного доступа в интернет.