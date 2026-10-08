На седьмом энергоблоке АЭС «Тяньвань» в Китае началась выработка электроэнергии

На АЭС уже работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 российского проекта

На энергоблоке №7 АЭС «Тяньвань» в Китае, построенном по российскому проекту с реактором ВВЭР-1200, 8 октября начался энергопуск. В 02:11 по пекинскому времени блок впервые выдал электроэнергию в национальную энергосистему. Об этом сообщили в пресс-службе Росатома. Оборудование и системы установки в ходе операции работали в штатном режиме.

В рамках следующего этапа специалисты будут поэтапно повышать мощность реактора — от текущего уровня до номинальных 100%. При достижении примерно 25% мощности турбогенератор подключается к сети, после чего начинаются испытания оборудования на разных режимах. После выхода на проектные параметры и завершения проверок блок планируется перевести в коммерческую эксплуатацию.

Строительство седьмого и восьмого энергоблоков «Тяньваня» с реакторами ВВЭР-1200 ведется в рамках российско-китайского соглашения, подписанного в 2018 году. Работы на площадке начались в мае 2021 года. Российская сторона отвечает за проектирование и поставку оборудования для ядерного острова.

На АЭС уже работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 российского проекта. После ввода новых установок станция станет одним из ключевых совместных энергетических проектов России и Китая.