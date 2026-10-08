Мощное Эль-Ниньо достигнет пика в декабре: ученые предупредили о засухах и наводнениях по всему миру

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила об усилении климатического явления Эль-Ниньо, которое способно влиять на погодные условия в разных регионах планеты. Согласно новому сезонному прогнозу, максимальная интенсивность явления ожидается в декабре 2026 года, а вероятность его сохранения до февраля 2027 года оценивается почти в 100%.

По прогнозам метеорологов, с октября по декабрь температура поверхности воды в центральной и восточной частях тропического Тихого океана может достигнуть рекордных значений. Потепление поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана нарушает атмосферную циркуляцию и способно менять погодные условия далеко за пределами региона.

Эль-Ниньо обычно возникает раз в 2–7 лет и продолжается от девяти до 12 месяцев. Его усиление повышает вероятность экстремальной жары, продолжительных засух, сильных осадков и наводнений. При этом характер последствий зависит от конкретного региона: одни территории могут столкнуться с дефицитом осадков, другие — с их избытком.

ВМО отмечает, что усиление Эль-Ниньо способно создать дополнительные риски для сельского хозяйства, экосистем, инфраструктуры и мировой экономики. Особенно уязвимыми становятся регионы, зависящие от стабильных сезонных осадков и температур.