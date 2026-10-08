Минцифры: рост тарифов ЖКХ может стать ориентиром для оценки подорожания мобильной и фиксированной связи

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, средний совокупный платеж за коммунальные услуги может вырасти на 11% с 1 июля 2027 года

Минцифры России может учитывать запланированное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги при рассмотрении возможного роста стоимости мобильной и фиксированной связи. Индексация коммунальных платежей может стать одним из ориентиров при оценке тарифов операторов. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения».

Минцифры: рост тарифов ЖКХ может стать ориентиром для оценки подорожания мобильной и фиксированной связи
Источник изображения: ИИ Gemini

По словам министра, властям необходимо найти баланс между доступностью услуг связи для населения и растущими расходами телекоммуникационных компаний. При этом речь пока не идет о прямой привязке тарифов на связь к стоимости ЖКХ или об утвержденном размере их повышения.

Шадаев отметил, что операторам приходится значительно увеличивать инвестиции в инфраструктуру. Компании заменяют зарубежное оборудование российскими аналогами, устанавливают отечественные базовые станции, выполняют требования по защите критической информационной инфраструктуры и усиливают безопасность сетей.

Одновременно рост мобильного интернет-трафика в России замедлился, а на отдельных направлениях объем передаваемых данных даже снижается. Несмотря на это, операторам необходимо продолжать модернизацию сетей и выполнять взятые на себя обязательства по развитию инфраструктуры.

По словам Шадаева, сегодня более 90% заселенной территории России покрыто сетями LTE. Операторы также обязаны обеспечивать связь четвертого поколения во всех населенных пунктах с численностью более 1000 человек и на федеральных автомобильных дорогах. Эти требования были установлены при продлении разрешений на использование радиочастот.

Одним из возможных ориентиров для оценки будущих тарифов может стать прогнозируемая индексация коммунальных платежей. Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, средний совокупный платеж граждан за коммунальные услуги может вырасти на 11% с 1 июля 2027 года, на 8,6% с 1 июля 2028 года и на 7,6% с 1 июля 2029 года.

При этом указанные показатели не являются установленными пределами для повышения стоимости мобильной или фиксированной связи. Конкретные решения об изменении тарифов пока не приняты.

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