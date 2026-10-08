Microsoft заявила о двукратном превосходстве нового ноутбука над MacBook Pro

Microsoft открыла предзаказ на Surface Laptop Ultra — первый ноутбук компании на чипе Nvidia RTX Spark — по цене от $2599,99. На презентации в Сан-Франциско топ-менеджеры заявили, что ноутбук обрабатывает локальные ИИ-запросы вдвое быстрее MacBook Pro на чипе M5 и генерирует видео в шесть раз быстрее. Методология этих измерений не опубликована.

Единственная характеристика, сопровождаемая сноской, — яркость экрана: пик в 2000 нит на 10% окне с HDR-контентом, в сравнении с ноутбуками на октябрь 2026 года. Для цифр Apple пояснений нет. При цене в $2599 Surface Laptop Ultra примерно на $400 дешевле 16-дюймового MacBook Pro.

Источник изображения: Microsoft

Чип RTX Spark объединяет графический процессор Blackwell с процессором Grace от Nvidia, созданным вместе с MediaTek на архитектуре Arm. Nvidia заявляет до одного петафлопса вычислительной мощности для ИИ. Dell, HP, Lenovo, Asus и MSI готовят собственные устройства на том же чипе. Nvidia тем самым выходит на рынок процессоров для ноутбуков, который десятилетиями делили Intel и AMD.

Архитектура Arm — отдельный пункт. В 2022 году Nvidia пыталась купить разработчика этой архитектуры, кембриджскую Arm, за $40 млрд. Сделка сорвалась из-за претензий регуляторов, и SoftBank подтвердил её закрытие в феврале того же года. Теперь каждый RTX Spark-ноутбук платит Arm лицензионные отчисления.

Microsoft заявляет, что ноутбук ремонтопригоден: выпущены руководства по ремонту, доступны запчасти, накопитель можно заменить. Запуск, однако, приходится на падающий рынок: Gartner прогнозирует спад поставок ноутбуков в Европе на 6,4% в текущем квартале и на 20% в четвёртом, а настольных компьютеров — почти на 30%. Массового перехода на ИИ-ПК аналитики не ждут до 2028 года.