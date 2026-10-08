Microsoft заявила о двукратном превосходстве нового ноутбука над MacBook Pro

Surface Laptop Ultra построен вокруг Arm-архитектуры той самой компании, которую Nvidia не смогла купить за $40 млрд

Microsoft открыла предзаказ на Surface Laptop Ultra — первый ноутбук компании на чипе Nvidia RTX Spark — по цене от $2599,99. На презентации в Сан-Франциско топ-менеджеры заявили, что ноутбук обрабатывает локальные ИИ-запросы вдвое быстрее MacBook Pro на чипе M5 и генерирует видео в шесть раз быстрее. Методология этих измерений не опубликована.

Единственная характеристика, сопровождаемая сноской, — яркость экрана: пик в 2000 нит на 10% окне с HDR-контентом, в сравнении с ноутбуками на октябрь 2026 года. Для цифр Apple пояснений нет. При цене в $2599 Surface Laptop Ultra примерно на $400 дешевле 16-дюймового MacBook Pro.

Microsoft заявила о двукратном превосходстве нового ноутбука над MacBook Pro
Источник изображения: Microsoft

Чип RTX Spark объединяет графический процессор Blackwell с процессором Grace от Nvidia, созданным вместе с MediaTek на архитектуре Arm. Nvidia заявляет до одного петафлопса вычислительной мощности для ИИ. Dell, HP, Lenovo, Asus и MSI готовят собственные устройства на том же чипе. Nvidia тем самым выходит на рынок процессоров для ноутбуков, который десятилетиями делили Intel и AMD.

Архитектура Arm — отдельный пункт. В 2022 году Nvidia пыталась купить разработчика этой архитектуры, кембриджскую Arm, за $40 млрд. Сделка сорвалась из-за претензий регуляторов, и SoftBank подтвердил её закрытие в феврале того же года. Теперь каждый RTX Spark-ноутбук платит Arm лицензионные отчисления.

Microsoft заявляет, что ноутбук ремонтопригоден: выпущены руководства по ремонту, доступны запчасти, накопитель можно заменить. Запуск, однако, приходится на падающий рынок: Gartner прогнозирует спад поставок ноутбуков в Европе на 6,4% в текущем квартале и на 20% в четвёртом, а настольных компьютеров — почти на 30%. Массового перехода на ИИ-ПК аналитики не ждут до 2028 года.

Главное
Все новости
7 минут назадIntel остаётся в TeraFab: гендиректор подтвердил работу с Маском, пока TSMC ведёт переговоры
13 минут назад1Учёные обнаружили у ИИ склонность держаться за статус-кво. Даже в климатических решениях
15 минут назад4В китайских смартфонах на MediaTek нашли вредоносное ПО Midnight Mimosa, предустановленное из коробки. И удалить его нельзя
17 минут назадСан-Франциско — родина ИИ — запретил новые дата-центры. У города нет даже их полного списка
22 минуты назадHonda уложит 300 метров заряжающей дороги: 150 кВт прямо на ходу при 120 км/ч
32 минуты назадAirTrunk заливает миллиард долларов в жидкостное охлаждение под Токио: первый блок — в январе 2028-го
33 минуты назад4Натрий вместо дорогого лития: в Болгарии представили натрий-ионную батарею для дома с гарантией 20 лет и ресурсом 20 тыс. циклов заряда-разряда
35 минут назад1По мотивам игры Cyberpunk 2077 снимут фильм
37 минут назад2AWS раздаст $100 млн долларов облачными кредитами: половина — оборонщикам, половина — учёным
39 минут назад1Среднеформатная камера Hasselblad X2D 100C за 8000 долларов отлично справляется с Doom. Игру портировали на этот фотоаппарат
46 минут назад$1,8 млрд на цифрового двойника клетки: Минэнерго и NIH США вложились в самый большой проект по оцифровке биологии
50 минут назад1Анонсирована игра Machinarium 2
51 минуту назад2Видеокарты AMD снова подорожают, но не Radeon RX 9070 XT. Об этом сообщают участники Board Channels
55 минут назадУ Tenet Plus появилось приложение для управления автомобилем
57 минут назад1«Добро пожаловать домой». Apple анонсировала новое мероприятие — ожидаются новинки для умного дома
20:28Возвращение XP, но не Windows. Внутри Xbox создано новое подразделение, призванное расширить компанию за пределы видеоигр
20:193В России пересчитали отечественные смартфоны — они занимают всего 1% рынка
20:031После 235 дней и 160 млн километров в космосе: космический корабль SpaceX Dragon успешно вернул экипаж МКС на Землю
Мощное Эль-Ниньо достигнет пика в декабре: ученые предупредили о засухах и наводнениях по всему миру18:206Мощное Эль-Ниньо достигнет пика в декабре: ученые предупредили о засухах и наводнениях по всему миру Метеорологи предупредили о затяжной климатической аномалии
17:5619МС-21 — российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320 — выполнил лишь 115 из 301 сертификационного испытания
17:472Google открыла охоту на ИИ-контент: сервис-детектор доступен всем желающим
17:405Китай собирается привезти марсианский грунт на Землю: миссия «Тяньвэнь-3» твёрдо запланирована на 2028 год
17:343В Rutube тестируют ИИ-помощника для авторов
16:547Сдай свой MacBook Pro и получи скидку от 30 до 1000 долларов. Microsoft привлекает владельцев ноутбуков Apple к своим новым Surface Laptop Ultra
Масштабный сбой в Рунете: пользователи жалуются на проблемы с доступом к десяткам сайтов и сервисов16:3836Масштабный сбой в Рунете: пользователи жалуются на проблемы с доступом к десяткам сайтов и сервисов Сбой — на фоне инцидента в дата-центре «Яндекса»
16:266Microsoft выполнила обещание. Компания представила новый поиск в Windows 11, который стал быстрее и удобнее
16:143 Первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами выходит на глобальный рынок 21 октября: Oppo Find X10 и Find X10 Pro представят за пределами Китая
15:5318Минцифры: рост тарифов ЖКХ может стать ориентиром для оценки подорожания мобильной и фиксированной связи
15:4318«Будет колбасить»: глава Минцифры предупредил о больших переменах в российском телекоме
15:382На седьмом энергоблоке АЭС «Тяньвань» в Китае началась выработка электроэнергии
15:0810Россия готовит «броню» для «искусственного Солнца»: «Росатом» испытал вольфрамовый щит для термоядерного реактора ITER
14:5112Первая Lada с искусственным интеллектом: в Lada Azimut будет ИИ-помощник