Microsoft выполнила обещание. Компания представила новый поиск в Windows 11, который стал быстрее и удобнее

В основе WinUI 3.

Компания Microsoft рассказала о том, как переработала функцию поиска в Windows 11 с помощью WinUI 3. Теперь пользователям обещают повышенную производительность и меньшее потребление памяти.

Новый поиск уже доступен участникам программы Windows Insider. Можно вспомнить, что улучшить поиск компания как раз обещала несколько месяцев назад. Недавно компания уже выпускала обновление для поиска, теперь пришёл черёд ещё одного.

Microsoft выполнила обещание. Компания представила новый поиск в Windows 11, который стал быстрее и удобнее
Источник изображения: Microsoft
Сегодня мы продолжаем развивать эти инвестиции, представляя новый интерфейс поиска Windows, построенный на базе WinUI 3. Эта современная основа делает поиск Windows быстрее и эффективнее в использовании ресурсов, обеспечивая при этом еще более оптимизированный и целенаправленный дизайн.

Окно поиска изменилось даже визуально. Самое значительное изменение в дизайне — удаление большой панели предварительного просмотра справа. Microsoft говорит, что её статистика указывает на то, что почти все действия всё равно совершаются пользователями в списке результатов слева.

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Источник изображения: Microsoft

Другое заметное новшество касается удобства использования. Прямо из окна поиска можно задавать некоторые команды, вроде переключения в тёмный режим, включения Bluetooth и прочее. Обычно для этого нужно открывать окно параметров и там искать нужное меню и пункт.

Важно отметить, что в текущем варианте новый поиск доступен только из панели задач. При этом из «Пуск» он будет выглядеть по-старому.

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