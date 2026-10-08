Масштабный сбой в Рунете: пользователи жалуются на проблемы с доступом к десяткам сайтов и сервисов ⁠ 4

В России сегодня, 8 октября, произошел массовый сбой в работе сайтов крупных средств массовой информации. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к РБК, «Ведомостям», РИА Новости, «Коммерсанту», «Вестям», «Интерфаксу» и «Российской газете». Страницы не загружались, выдавали ошибки или оставались недоступными. По данным ресурса «Сбой.рф», пользователи также имеют проблемы с доступом к другим ресурсам: ivi, РЖД, YouTube. Также есть жалобы на работу сайтов операторов МТС, Ростелекома, Т2.

Инцидент произошел на фоне другого крупного инфраструктурного сбоя. Утром 8 октября в дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области произошел пожар. В пресс-службе компании сообщили РБК, что из-за происшествия работа дата-центра была временно приостановлена. Повреждения затронули часть инфраструктуры, пострадавших нет.

На фоне инцидента проблемы возникли и у других интернет-сервисов. Пользователи столкнулись со сбоями на сайте и в мобильном приложении ЦИАН. В компании подтвердили, что причиной стал инцидент на объекте инфраструктурного партнера.

О возможных перебоях также предупредила группа компаний «Астрал». Они могли затронуть системы электронной отчетности, электронного документооборота и оформления электронных перевозочных документов. В компании связали возможные проблемы с происшествием в дата-центре «Яндекса».