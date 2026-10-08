NASA сохранит участие в европейской миссии и выполнит свои обязательства по лазерной системе, аппаратуре и анализу научных данных

LISA сохранила финансирование и планы: первый космический детектор гравитационных волн готовят к запуску в 2035 году

Миссия LISA (Laser Interferometer Space Antenna) — первый космический детектор гравитационных волн — остаётся одним из немногих крупных научных проектов NASA, переживших бюджетные атаки администрации Трампа.

Три аппарата разойдутся в треугольник со стороной 2,5 млн км на гелиоцентрической орбите и с помощью лазерных интерферометров будут измерять колебания пространства-времени от слияний сверхмассивных чёрных дыр и событий ранней Вселенной. Запуск намечен на 2035 год.

Каждый аппарат несёт два свободно плавающих золото-платиновых куба в полости Фарадея: всё — от давления солнечного света до вибраций двигателей — компенсируется так, чтобы на массы не действовало ничего, кроме гравитации. Лазеры между спутниками должны зафиксировать изменение расстояния меньше размера атома. NASA поставляет лазерные передатчики, телескопы и системы управления зарядом на пробных массах, а также финансирует наземный анализ данных. Европа строит аппараты, запускает и управляет ими.

Источник изображения: AEI / MM / Exozet

Ира Торп, руководитель американской научной группы LISA в Центре космических полётов Годдарда, на заседании Комитета по астрономии и астрофизике Национальных академий описал миссию прогматично: «Мы платим примерно за треть и получаем 100% научных данных. Если бы Штаты делали LISA сами — это стоило бы около 3 млрд $». При участии ESA, расходы NASA оцениваются примерно в $1 млрд.

Белый дом дважды — в 2025 и 2026 годах — предлагал отменить американское участие. Конгресс оба раза восстанавливал финансирование. В бюджете на 2026 финансовый год у LISA есть отдельная строка, а сенатор-демократ Крис Ван Холлен от Мэриленда — ведущий демократ подкомитета, пишущего бюджет NASA, — может возглавить его после промежуточных выборов. Шон Домагал-Голдман, курирующий астрофизику в NASA, заявил, что при текущем уровне финансирования обязательства перед ESA будут выполнены.

Не всем европейским проектам везёт так же. Орбитальный радар миссии Envision к Венере, который изначально должно было строить NASA, ESA теперь разрабатывает самостоятельно, чтобы успеть к запуску 2031 года. Рентгеновская обсерватория New Athena пока что сохраняет партнёрство с американцами. Сам глава NASA Джаред Айзекман сформулировал принцип так: международные партнёры должны вносить «значимые вклады — и делать это вовремя».