Экипаж во главе с Андреем Федяевым покинул орбитальную станцию и должен приводниться у побережья Калифорнии вечером 8 октября

«Легкая грустинка и радость за успех». Прощание с экипажем Crew-12 и отстыковку Crew Dragon показали на видео

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина показала кадры отправления пилотируемого корабля миссии Crew-12 с Международной космической станции. Отстыковка состоялась 7 октября в 15:05 мск, после чего корабль начал более чем суточный перелёт к Земле.

В состав Crew-12 входят российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Экипаж находился на МКС с середины февраля, а 4 октября Меир передала командование станцией космонавту Роскосмоса Петру Дуброву.

Проводили экипаж SpaceX Crew-12. Две ноты минорная и мажорная рядом - легкая грустинка от прощания и радость за успех и возвращение наших добрых коллег домой. Несколько дней назад МКС дополнил собой космический корабль SpaceX Crew-13 с космонавтом Роскосмоса Сергеем Тетерятниковым, который принял смену от Андрея Федяева и теперь на российском сегменте МКС обитает и трудится вместе со мной и с Петром Дубровым. Анна Кикина

Приводнение Crew Dragon запланировано на вечер 8 октября примерно на 18:34 мск. Корабль должен совершить посадку в Тихом океане у побережья Калифорнии, завершив многомесячную работу экипажа Crew-12 на орбите.