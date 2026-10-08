NASA и SpaceX рассматривают районы приводнения у Лос-Анджелеса, Оушенсайда и Сан-Диего

Космический аппарат выполнил серию маневров при возвращении с МКС. Crew Dragon может сесть в трёх разных местах

Crew Dragon миссии Crew-12 продолжает возвращение с Международной космической станции после выполнения манёвров для отхода от МКС.

Большую часть 27-часового путешествия займёт орбитальное движение перед подготовкой к входу в атмосферу. Приводнение запланировано в Тихом океане у побережья Калифорнии.

NASA и SpaceX рассматривают районы приводнения у Лос-Анджелеса, Оушенсайда и Сан-Диего. Зоны выбраны таким образом, чтобы после отделения служебного отсека его фрагменты падали в открытый океан вдали от населённых районов.

Согласно текущему плану, приводнение состоится 8 октября примерно в 11:34 по местному времени Калифорнии, то есть в 18:34 по московскому времени. Незадолго до этого, около 17:46 мск, Dragon должен выполнить тормозной импульс для схода с орбиты, после чего последуют вход в атмосферу, раскрытие парашютов и посадка на воду.