Космический аппарат выполнил серию маневров при возвращении с МКС. Crew Dragon может сесть в трёх разных местах

NASA и SpaceX рассматривают районы приводнения у Лос-Анджелеса, Оушенсайда и Сан-Диего

Crew Dragon миссии Crew-12 продолжает возвращение с Международной космической станции после выполнения манёвров для отхода от МКС.

Большую часть 27-часового путешествия займёт орбитальное движение перед подготовкой к входу в атмосферу. Приводнение запланировано в Тихом океане у побережья Калифорнии.

NASA и SpaceX рассматривают районы приводнения у Лос-Анджелеса, Оушенсайда и Сан-Диего. Зоны выбраны таким образом, чтобы после отделения служебного отсека его фрагменты падали в открытый океан вдали от населённых районов.

Космический аппарат выполнил серию маневров при возвращении с МКС. Crew Dragon может сесть в трёх разных местах
Источник изображения: SpaceX

Согласно текущему плану, приводнение состоится 8 октября примерно в 11:34 по местному времени Калифорнии, то есть в 18:34 по московскому времени. Незадолго до этого, около 17:46 мск, Dragon должен выполнить тормозной импульс для схода с орбиты, после чего последуют вход в атмосферу, раскрытие парашютов и посадка на воду.

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