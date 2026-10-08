Intel остаётся в TeraFab: гендиректор подтвердил работу с Маском, пока TSMC ведёт переговоры

Лип-Бу Тан заявил Bloomberg, что компания продолжит участие в проекте. Распределение ролей между Intel и TSMC, если тайваньский чипмейкер присоединится, пока не раскрыто

Глава Intel Лип-Бу Тан подтвердил Bloomberg, что компания продолжает работать над TeraFab — проектом Илона Маска по созданию мощностей для выпуска чипов для Tesla, SpaceX и xAI. Заявление прозвучало 7 октября и стало самым прямым сигналом о том, что Intel сохраняет место за столом после того, как 3 октября Маск сообщил о предварительных переговорах TeraFab с TSMC.

Intel остаётся в TeraFab: гендиректор подтвердил работу с Маском, пока TSMC ведёт переговоры
Источник изображения: сгенерировано Muse

Конкретные контракты, обязательства по выпуску и финансовые условия в сообщении не раскрыты. Intel и Tesla не предоставили Reuters оперативных комментариев, поэтому точный объём текущей работы Intel публично не описан. Ранее Tom's Hardware сообщал о возможной роли техпроцесса Intel 14A в проекте.

На данный момент зафиксированы два факта: Intel продолжает сотрудничество с TeraFab, а TSMC находится в стадии обсуждения. Никаких подписанных соглашений с TSMC нет, и Intel не вытеснена из проекта. Вопрос о том, как будет поделено производство, если к проекту присоединится второй крупный чипмейкер, остаётся открытым до официального заявления сторон с указанием ролей, технологий и закреплённых инвестиций.

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