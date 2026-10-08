Honda уложит 300 метров заряжающей дороги: 150 кВт прямо на ходу при 120 км/ч

Франция, для сравнения, уже питает грузовик, автобус и легковушку одновременно на автомагистрали A10 и целится в 5000 км электрифицированных трасс к 2030 году

В 2027 году Honda начнёт испытания дорожного полотна со встроенной беспроводной зарядкой на 300-метровом отрезке скоростной трассы в префектуре Тиба (Япония). Система, созданная исследовательским крылом компании вместе со строительной корпорацией Taisei, передаёт до 150 кВт электромобилям на скорости до 120 км/ч. Первый тест адресован коммерческому транспорту.

Главный инженер Honda по НИОКР Таку Уэда в комментарии Nikkei Asia объяснил замысел: технология способна сократить число аккумуляторных ячеек в будущих машинах и снять «тревогу о зарядке» у японских водителей. Аккумулятор меньшей ёмкости делает электромобиль легче и дешевле, а масса — главный фактор, съедающий запас хода и изнашивающий дороги. При подпитке в движении батарея перестаёт нести на себе всю дистанцию.

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Европа тестирует этот подход уже несколько лет. Electreon и EnBW проложили километровый электрифицированный участок под маршрутом общественного автобуса у Балингена в Германии начиная с 2022 года. На автомагистрали A10 к юго-западу от Парижа Vinci Autoroutes, Vinci Construction и Университет Гюстава Эйфеля эксплуатируют отрезок, передающий более 200 кВт и одновременно заряжающий грузовик, автобус и легковушку. Франция ставит цель — 5000 км электрических дорог к 2030 году и 9000 км к 2035-му.

Honda начинает с 300 метров. Самый сильный аргумент в пользу встроенной в дорогу зарядки — грузовой транспорт. Среднему логистическому депо требуется от 10 до 20 раз больше текущей энергомощности для обслуживания электрофлота, а очереди на подключение к сети растягиваются на годы. Электрическая дорога переносит часть проблемы с территории депо на магистраль.