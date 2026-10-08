Geely Monjaro — всё. Поставки хитового кроссовера в Россию остановлены

Также в Россию больше не поставляются Geely Atlas и Preface

Geely прекратила официальный импорт в Россию трех моделей — кроссоверов Monjaro и Atlas и седана Preface. Российское представительство больше не может заказывать эти автомобили непосредственно в Китае. Об этом в интервью Drom сообщил заместитель генерального директора Geely в России Алексей Марков.

По словам Маркова, поставки всех трех моделей уже остановлены. При этом он подчеркнул, что решение не связано с развитием российского автомобильного бренда Volga: Geely и Volga являются независимыми компаниями со своими бизнес-задачами.

Прекращение импорта не означает немедленного исчезновения Monjaro, Atlas и Preface из российских салонов. Дилеры смогут продавать автомобили, которые уже находятся на складах, однако новые поставки этих моделей по официальным каналам больше не осуществляются.

При этом Geely не планирует уходить с российского рынка. В продаже остаются кроссоверы Cityray, Coolray и Okavango. В 2027 году Geely рассчитывает представить в России новые модели с бензиновыми и гибридными силовыми установками.