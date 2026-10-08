До аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году в Японии работали 54 атомных реактора

Это точно безопасно? Для ускорения процесса перезапуска АЭС в Японии используют ИИ ⁠ 3

Японская энергетическая компания TEPCO разработала совместно с партнёрами ИИ-систему, предназначенную для ускорения подготовки документов при перезапуске атомных реакторов.

В Японии операторы должны пройти проверки и получить разрешение регулятора перед возобновлением работы остановленных энергоблоков, строительством новых АЭС или модернизацией оборудования. Подготовка соответствующих материалов требует значительных временных и кадровых ресурсов.

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Показательный пример — заявка на перезапуск седьмого энергоблока АЭС «Касивадзаки-Карива». Около 100 специалистов TEPCO несколько месяцев занимались подготовкой документации, общий объём которой составил примерно 70 тыс. страниц.

Новая система должна упростить выполнение этой работы и сократить нагрузку на специалистов. TEPCO также рассматривает возможность предоставления технологии другим крупным энергетическим компаниям.

До аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году в Японии работали 54 атомных реактора, обеспечивавших около трети потребляемой электроэнергии страны. После аварии все энергоблоки были остановлены, а затем начался поэтапный перезапуск с учётом усиленных требований безопасности. Сейчас в Японии работают 14 реакторов, и их количество постепенно растёт.

Ранее замгендиректора по науке и стратегии Росатома Евгений Абакумов отметил, что компания не передает энергообъекты под контроль ИИ, да и в целом человечество далеко от этого решения.