«Это преступление против народа Индии». Запуску Starlink в стране мешают местные олигархи, утверждает Маск

Илон Маск заявил, что запуску Starlink на рынке Индии мешают местные олигархи.

К сожалению, нас блокируют некоторые олигархи, стремящиеся сохранить свою монополию над индийским народом. Вы можете догадаться, кто они… Это преступление против народа Индии! Илон Маск

По состоянию на май 2026 года в Индии 11 256 зарегистрированных деревень всё ещё не имели покрытия 4G. При этом из 1,093 млрд интернет-подписок, зафиксированных в марте, на сельские районы приходилось только 440,87 млн. Плотность подключений там составляла 48,31 на 100 жителей против 126,80 в городах.

По словам вице-президента SpaceX по операционной деятельности Starlink Лорен Дрейер, компания уже создала в Индии 20 наземных шлюзовых станций. Starlink заявляет, что разработала специальные средства контроля безопасности для Индии, предназначенные для защиты данных индийских пользователей внутри страны.

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Ее спутниковая сеть может обеспечить высокоскоростной интернет в отдаленных деревнях, горах и на островах, где сложно проложить оптоволоконные или мобильные сети. Улучшенная связь может помочь сельским школам получить доступ к онлайн-обучению, клиникам предлагать дистанционные консультации, а малым предприятиям — охватить больше клиентов. Starlink уже поддерживает образование и здравоохранение в отдаленных общинах по всему миру.

Отдельным направлением может стать Direct to Cell, позволяющий подключать обычные 4G-смартфоны за пределами зоны действия вышек, но для этого потребуются соответствующие разрешения и партнёрство с индийскими операторами.

Ранее Илон Маск опроверг сообщения об использовании спутникового интернета Starlink в Индии, заявив, что над страной отключены спутниковые лучи сервиса. Это означает, что находящиеся там терминалы не могут подключаться к сети.