«Добро пожаловать домой». Apple анонсировала новое мероприятие — ожидаются новинки для умного дома

По данным инсайдеров, Apple представит новые HomePad, Apple TV 4K и HomePod mini второго поколения

Apple официально объявила о проведении нового мероприятия 13 октября в Нью-Йорке. Глава маркетинга Apple Грег Джосвиак опубликовал в соцсети X короткое видео со слоганом «Welcome home» («Добро пожаловать домой»). Мероприятие начнется в 16:00 по московскому времени. Компания пока не раскрывает список новинок, но, согласно предварительным данным, компания представит новые решения для умного дома.

«Добро пожаловать домой». Apple анонсировала новое мероприятие — ожидаются новинки для умного дома
Источник изображения: Грег Джосвиак

Главной ожидаемой премьерой считается HomePad — новое устройство Apple со встроенным дисплеем, которое должно стать центральным элементом управления умным домом. По предварительным данным, гаджет разрабатывается уже несколько лет и может выйти сразу в двух вариантах. Предполагается, что с его помощью можно будет управлять освещением, бытовой техникой, системами безопасности и другими устройствами экосистемы HomeKit.

Помимо HomePad, Apple может представить обновленную приставку Apple TV 4K и HomePod mini второго поколения. В бета-версии tvOS 27.2 уже нашли упоминания функции, позволяющей объединять до четырех колонок HomePod в единую систему объемного звучания. Это может превратить устройства Apple в основу домашнего кинотеатра с многоканальным звуком.

Apple также работает над расширением ассортимента устройств для умного дома совместно с партнерами. По данным Bloomberg, компания вместе с LG разрабатывала умный дверной звонок и термостат. Предполагается, что эти устройства будут продаваться под брендом LG, однако их выход ожидается лишь через несколько месяцев. Пока неизвестно, покажут ли их уже на октябрьском мероприятии.

Необычным станет и сам формат мероприятия. Вместо традиционной презентации в Apple Park компания организует Apple Experience в Нью-Йорке, где журналисты, предположительно, смогут лично ознакомиться с новыми устройствами и протестировать их.

По слухам, в текущем месяце Apple проведет два мероприятия. В рамках второго компания покажет новые ноутбуки, включая MacBook Pro с экраном OLED.

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