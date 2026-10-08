Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: все версии Red Magic 12 Pro+ показали перед выходом ⁠ 1

Компания Red Magic раскрыла внешний вид игрового флагмана Red Magic 12 Pro+, официальная премьера которого состоится 15 октября.

Смартфон предложат в трёх вариантах оформления. Производитель сохранил полностью плоскую заднюю панель, а блок камер не выступает за пределы корпуса.

Источник изображения: mydrivers // Red Magic

Главной особенностью лицевой панели станет настоящий полноэкранный дисплей без отверстий и вырезов. Камера размещена под экраном, а технология девятого поколения позволила уменьшить ширину рамки с 1,25 до 0,96 мм.

Источник изображения: mydrivers // Red Magic

В прозрачных версиях также хорошо заметны элементы фирменной системы жидкостного охлаждения с RGB-подсветкой. Дополнительная система воздушного охлаждения должна поддерживать стабильную производительность смартфона при длительных нагрузках.

Источник изображения: mydrivers // Red Magic

За вычислительные возможности Red Magic 12 Pro+ будет отвечать мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. В сочетании с модернизированной системой охлаждения она должна позволить игровому флагману дольше сохранять высокую производительность.