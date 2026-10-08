ChatGPT сильно обновился — теперь в ответах появились графики, схемы, карты, кнопки, формы и мини-инструменты

OpenAI представила Intelligent UI для ChatGPT — новый режим работы GPT-6, при котором ответы могут состоять не только из текста, но и из визуальных и интерактивных элементов.

Модель самостоятельно определяет подходящий формат: например, сравнение может быть показано в виде таблицы, сложная тема — через интерактивную схему, а практическая задача — с помощью готового инструмента.

В демонстрациях ChatGPT создавал схемы строения объектов с интерактивными кнопками, калькуляторы расходов с ползунками и карты с возможностью выбирать отдельные объекты. Пользователь может не просто читать ответ, а взаимодействовать с ним и менять исходные параметры. OpenAI также разработала библиотеку нативных компонентов и специальный компилятор, благодаря которому интерфейс может появляться постепенно ещё во время формирования ответа.

При этом Intelligent UI не будет использоваться автоматически в каждом сообщении: если для задачи достаточно обычного текста, ChatGPT продолжит отвечать в привычном формате. Глобальное развёртывание началось 7 октября для Plus, Pro, Business и Enterprise, а с 8 октября функция распространяется на Free и Go. Для платных тарифов используется GPT-6 Sol, для Free и Go — GPT-6 Luna.