BYD погружает аккумуляторные ячейки в жидкость: компания придумала новую систему охлаждения

Новая конструкция разделяет батарейный блок на сухой и заполненный диэлектрической жидкостью отсеки, позволяя охлаждать модули непосредственно в теплоносителе

BYD подала заявку на патент, описывающий аккумуляторный блок с системой иммерсионного охлаждения.

Документ CN 122868832 A опубликован 5 октября 2026 года Государственным ведомством интеллектуальной собственности Китая. Заявка была подана ещё в марте 2025 года и относится к батарейным шкафам и системам хранения энергии.

Конструкция предусматривает корпус с двумя отдельными камерами. В нижнем отсеке аккумуляторные модули полностью погружаются в диэлектрическую охлаждающую жидкость, а электрическое оборудование размещается в сухой верхней части. Таким образом, тепло от ячеек передаётся непосредственно окружающему теплоносителю, без промежуточных холодных пластин.

BYD погружает аккумуляторные ячейки в жидкость: компания придумала новую систему охлаждения
Источник изображения: carnewschina

Главной инженерной проблемой такой схемы становится граница между жидкой и сухой зонами. Охлаждающая среда должна оставаться внутри герметичного отсека, тогда как электрические соединения необходимо вывести наружу и одновременно защитить от контакта с жидкостью. Именно решение этой задачи стало одним из центральных элементов нового патента BYD.

Данная заявка охватывает аккумуляторные шкафы и оборудование для хранения энергии и не указывает на применение в легковых автомобилях. В документе указывается диэлектрическая жидкость, включая составы на основе углеводородов или сложных эфиров, а не стандартная жидкая охлаждающая жидкость. Таким образом, в заявке описывается корпус стационарной батареи с погружным охлаждением, включающий сухой электрический отсек и влажный отсек для батареи.

Заявка все еще находится на стадии рассмотрения по существу, и BYD не объявляла о планах коммерческого производства данной конструкции.

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