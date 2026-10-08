«Будет колбасить»: глава Минцифры предупредил о больших переменах в российском телекоме

Российскую телекоммуникационную отрасль в ближайшие годы ожидает масштабная трансформация. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения».

По словам министра, в последние годы российский телеком развивался достаточно последовательно, несмотря на прекращение поставок зарубежного оборудования и необходимость перехода на отечественные решения. Теперь отрасль, по его мнению, вступает в период значительно более быстрых изменений.

«Следующие годы — это годы больших изменений, ощущение такое. И регуляторных, и инфраструктурных, и технологических, и с переходом на искусственный интеллект. Поэтому мне кажется, что телеком будет так динамично колбасить», — заявил Шадаев.

Одним из ключевых направлений станет развитие российского телекоммуникационного оборудования, прежде всего для сетей пятого поколения. Министр напомнил, что еще в 2022 году в России практически не было собственных решений для строительства современных мобильных сетей.

За прошедшее время ситуация изменилась: отечественное оборудование для LTE уже используется в коммерческих сетях. Следующим этапом должно стать освоение технологий 5G. По словам Шадаева, первые российские решения для сетей пятого поколения ожидаются уже в октябре.

При этом министр отметил, что перед отечественными производителями стоит сложная задача — за ограниченный срок совершить значительный технологический скачок и перейти от отдельных разработок к полноценному производству оборудования для 5G.

К слову, сегодня сообщалось о новом тесте российского спутникового интернета: «МегаФон» подключил обычную базовую станцию к сети через спутники Бюро 1440.