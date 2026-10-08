AWS раздаст $100 млн долларов облачными кредитами: половина — оборонщикам, половина — учёным

Программы Warfighter и Genesis на 3 года покроют расходы на ИИ, квантовые вычисления, термоядерный синтез и биотехнологии для федеральных заказчиков США

Amazon Web Services запустила две программы для федеральных заказчиков США с общим бюджетом до $100 млн в виде облачных кредитов на 2026–2028 годы. Первая — Warfighter Capability Accelerator Initiative — получает до $50 млн и рассчитана на Министерство обороны, оборонную промышленную базу и подрядчиков. Среди заявленных направлений: ИИ и автономные системы, системы поддержки принятия решений с использованием ИИ, передовое производство, логистика, кибербезопасность и космические проекты.

Вторая — Genesis Accelerator Initiative — также объёмом до $50 млн ориентирована на Министерство энергетики, Национальное управление ядерной безопасности, национальные лаборатории и частные организации, работающие в связке с ними. В списке приоритетов — биотехнологии, ядерное деление и синтез, суперкомпьютеры и квантовые информационные науки.

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Поддержка включает облачные кредиты, обучение и доступ к техническим экспертам AWS. Правила предполагают, что участники сперва проходят через существующие федеральные контракты и готовят проектные заявки, после этого кредиты применяются к их рабочим нагрузкам. Объявленные цифры — верхняя планка, а не гарантированное распределение, AWS не уточняет суммы для конкретных проектов и не обещает, что каждый подходящий заявитель получит финансирование.

Для научных и оборонных команд это практический канал снижения затрат на использование облачных ИИ-инструментов — если проект вписывается в миссию одной из инициатив и у организации есть действующий контрактный маршрут.