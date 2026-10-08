Аккумулятор 9000 мА•ч, топовые камеры и первый в истории бренда световой задник. OnePlus 16 показали вживую до выхода

В китайских соцсетях появились живые фото OnePlus 16 — ещё до анонса, который в Китае намечен на 12 октября. На снимках смартфон показали спереди и сзади, причем особый интерес вызывает задняя панель.

В версии Tomorrow’s Starlight («Завтрашний звёздный свет») задняя панель впервые у OnePlus подсвечивается. Свет тёплый, оранжево-жёлтый: горит ровно или «дышит» в зависимости от сценария. Компания обещает четыре эффекта — на звонок, уведомления, зарядку и включение. Другие цвета, Dark Forest и Martian Masterpiece, такой подсветки не получат.

На фото виден квадратный блок из трёх камер в цвет корпуса, металлическая рамка и тонкая рамка экрана.

Из уже озвученных характеристик стоит упомянуть системные 165 Гц (в отдельных играх до 185 к/с), ColorOS 17, до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. В оснащение войдут Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, основная 200 Мп (1/1,4", f/1.6), перископ 50 Мп с 3-кратным зумом, ультраширик 50 Мп на 116°, селфи 50 Мп с автофокусом, батарея на 9000 мА·ч, зарядка 100 Вт по проводу и 50 Вт без проводов.

Предзаказ в Китае уже открыт, продажи стартуют 12 октября.