AirTrunk заливает миллиард долларов в жидкостное охлаждение под Токио: первый блок — в январе 2028-го

Кампус TOK1 в Индзае на 300 МВт до сих пор работал на облачные нагрузки — теперь его учат держать тепло от ИИ-ускорителей

Австралийский оператор дата-центров AirTrunk объявил 7 октября о вложениях в размере $1 млрд в систему жидкостного охлаждения на кампусе TOK1 в городе Индзай, к востоку от Токио. Объект с более чем 300 МВт установленной мощности до сих пор обслуживал облачные нагрузки. Новое оборудование позволит принимать более плотно упакованные стойки с ИИ-ускорителями.

Capital Brief описывает финансирование как «зелёный кредит» на $1 млрд США и сообщает, что первые мощности с жидкостным охлаждением заработают в январе 2028 года. Оборудование предназначено для нескольких заказчиков, но AirTrunk их не раскрывает.

AirTrunk заливает миллиард долларов в жидкостное охлаждение под Токио: первый блок — в январе 2028-го
Источник изображения: сгенерировано Muse

Гендиректор компании Робин Худа в разговоре с Reuters допустил, что кампус может стать первой в Японии площадкой с масштабным развёртыванием ИИ-нагрузок, — однако эта оценка не подкреплена опубликованными обязательствами по мощностям.

Жидкостное охлаждение позволяет обслуживать стойки с такой плотностью энергии, какая недоступна для традиционных воздушных систем. Инвестиция меняет тип рабочих нагрузок, которые TOK1 сможет принимать, но не фиксирует, какой именно объём ИИ-вычислений появится на площадке и когда заказчики начнут их использовать. Ранее, в марте, AirTrunk привлёк отдельный «зелёный кредит» на $1,24 млрд на TOK1 для рефинансирования и продолжения строительства — эти средства не суммированы с новым миллиардом, который касается именно системы охлаждения.

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