8000 мАч, 45 Вт, IP69K и 50 Мп с OIS. Oppo K14 Plus 5G вышел в продажу с ценой 310 долларов ⁠ 1

Oppo начала продажи смартфона K14 Plus 5G в Индии. Смартфон предлагается в трех конфигурациях по цене от $310. Платформа тут не самая мощная, зато емкость аккумулятора выше среднего — 8000 мАч.

Oppo K14 Plus 5G оснащен панелью AMOLED с разрешением 2772×1272 пикселей, кадровой частотой 144 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном.

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 7360 Max. Основная камера — с 50-мегапиксельным сенсором, объективом f/1,8 и двухосевой оптической стабилизацией изображения. Дополнительный 2-мегапиксельный монохромный датчик используется при съемке портретов для определения глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч. Поддерживается 45-ваттная проводная зарядка и 10-ваттная обратная проводная. Есть защита IP69K.

Смартфон работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16, цветов два — оранжевый и белый.

Oppo K14 Plus 5G предложен в трех вариантах памяти: 6/128 ГБ —$310, 8/128 ГБ — $340, 8/256 ГБ — $370.