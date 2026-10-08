260 врачей из 60 стран проверили 600 тысяч ответов ChatGPT Health за 2 года

OpenAI сообщила, что более 260 практикующих врачей из 60 стран и десятков специальностей на протяжении двух лет оценивали ответы ChatGPT Health. В общей сложности медики проанализировали свыше 600 000 выходов модели по 30 направлениям. Продукт анонсировали 7 января 2026 года, а в июле он стал доступен части пользователей старше 18 лет в США через веб и iOS.

ChatGPT Health — это отдельный интерфейс внутри ChatGPT, способный подключать медицинские записи и фитнес-приложения для привязки ответов к личным данным пользователя. OpenAI прямо заявляет: продукт не предназначен для постановки диагноза и не заменяет врача. Данные из Health-диалогов не используются для обучения базовых моделей.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Обратная связь от специалистов повлияла на то, как система формулирует рекомендации, в какой момент советует обратиться к специалисту и как обрабатывает потенциально опасные или запутывающие ответы. Параллельно компания разработала HealthBench — бенчмарк для оценки качества медицинских ответов, построенный с участием тех же врачей. Многие участвовавшие в проекте медики работали и над HealthBench.

Для медицинских команд различие принципиальное: экспертная оценка модели — не то же самое, что клиническая валидация. Никаких данных о реальных исходах пациентов после взаимодействия с ChatGPT Health не публиковалось. Продукт остаётся справочным инструментом с врачебной калибровкой, а не медицинским советником.