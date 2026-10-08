260 врачей из 60 стран проверили 600 тысяч ответов ChatGPT Health за 2 года

OpenAI раскрыла масштаб участия врачей в настройке медицинского продукта

OpenAI сообщила, что более 260 практикующих врачей из 60 стран и десятков специальностей на протяжении двух лет оценивали ответы ChatGPT Health. В общей сложности медики проанализировали свыше 600 000 выходов модели по 30 направлениям. Продукт анонсировали 7 января 2026 года, а в июле он стал доступен части пользователей старше 18 лет в США через веб и iOS.

ChatGPT Health — это отдельный интерфейс внутри ChatGPT, способный подключать медицинские записи и фитнес-приложения для привязки ответов к личным данным пользователя. OpenAI прямо заявляет: продукт не предназначен для постановки диагноза и не заменяет врача. Данные из Health-диалогов не используются для обучения базовых моделей.

260 врачей из 60 стран проверили 600 тысяч ответов ChatGPT Health за 2 года
Источник изображения: сгенерировано Muse

Обратная связь от специалистов повлияла на то, как система формулирует рекомендации, в какой момент советует обратиться к специалисту и как обрабатывает потенциально опасные или запутывающие ответы. Параллельно компания разработала HealthBench — бенчмарк для оценки качества медицинских ответов, построенный с участием тех же врачей. Многие участвовавшие в проекте медики работали и над HealthBench.

Для медицинских команд различие принципиальное: экспертная оценка модели — не то же самое, что клиническая валидация. Никаких данных о реальных исходах пациентов после взаимодействия с ChatGPT Health не публиковалось. Продукт остаётся справочным инструментом с врачебной калибровкой, а не медицинским советником.

Главное
Все новости
7 минут назадКомпания Type One Energy привлекла $200 миллионов на строительство термоядерной электростанции к 2034 году
11 минут назадParamount завершила историческое слияние с Warner Bros
17 минут назадРентгеновская обсерватория «Чандра» представила новый снимок «неукротимого» центра Млечного Пути: взрыв сжал и разогнал молекулярное вещество вокруг чёрной дыры
26 минут назадLISA сохранила финансирование и планы: первый космический детектор гравитационных волн готовят к запуску в 2035 году
37 минут назад1Нобелевская премия по химии присуждена за реакцию, которая помогла дать начало жизни
47 минут назад2ОАЭ предупредили о водном кризисе из-за ИИ: дата-центры удвоят потребление воды к 2030 году
55 минут назад2Стартап лауреата Нобелевской премии построил установку, добывающую воду из воздуха
NASA допустило вступление России и Китая в Artemis Accords при соблюдении их принципов22:30NASA допустило вступление России и Китая в Artemis Accords при соблюдении их принципов Замглавы NASA заявил, что Москва и Пекин пока не считаются разделяющими принципы соглашений, но теоретически могут присоединиться к ним в будущем
21:40Intel остаётся в TeraFab: гендиректор подтвердил работу с Маском, пока TSMC ведёт переговоры
21:341Учёные обнаружили у ИИ склонность держаться за статус-кво. Даже в климатических решениях
21:326В китайских смартфонах на MediaTek нашли вредоносное ПО Midnight Mimosa, предустановленное из коробки. И удалить его нельзя
21:30Сан-Франциско — родина ИИ — запретил новые дата-центры. У города нет даже их полного списка
21:263Honda уложит 300 метров заряжающей дороги: 150 кВт прямо на ходу при 120 км/ч
21:2017Microsoft заявила о двукратном превосходстве нового ноутбука над MacBook Pro
21:15AirTrunk заливает миллиард долларов в жидкостное охлаждение под Токио: первый блок — в январе 2028-го
21:156Натрий вместо дорогого лития: в Болгарии представили натрий-ионную батарею для дома с гарантией 20 лет и ресурсом 20 тыс. циклов заряда-разряда
21:121По мотивам игры Cyberpunk 2077 снимут фильм
21:102AWS раздаст $100 млн долларов облачными кредитами: половина — оборонщикам, половина — учёным
21:081Среднеформатная камера Hasselblad X2D 100C за 8000 долларов отлично справляется с Doom. Игру портировали на этот фотоаппарат
21:02$1,8 млрд на цифрового двойника клетки: Минэнерго и NIH США вложились в самый большой проект по оцифровке биологии
20:572Анонсирована игра Machinarium 2
20:562Видеокарты AMD снова подорожают, но не Radeon RX 9070 XT. Об этом сообщают участники Board Channels
20:52У Tenet Plus появилось приложение для управления автомобилем
20:501«Добро пожаловать домой». Apple анонсировала новое мероприятие — ожидаются новинки для умного дома
20:28Возвращение XP, но не Windows. Внутри Xbox создано новое подразделение, призванное расширить компанию за пределы видеоигр
20:193В России пересчитали отечественные смартфоны — они занимают всего 1% рынка
20:031После 235 дней и 160 млн километров в космосе: космический корабль SpaceX Dragon успешно вернул экипаж МКС на Землю
Мощное Эль-Ниньо достигнет пика в декабре: ученые предупредили о засухах и наводнениях по всему миру18:206Мощное Эль-Ниньо достигнет пика в декабре: ученые предупредили о засухах и наводнениях по всему миру Метеорологи предупредили о затяжной климатической аномалии
17:5621МС-21 — российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320 — выполнил лишь 115 из 301 сертификационного испытания
17:472Google открыла охоту на ИИ-контент: сервис-детектор доступен всем желающим
17:405Китай собирается привезти марсианский грунт на Землю: миссия «Тяньвэнь-3» твёрдо запланирована на 2028 год
17:343В Rutube тестируют ИИ-помощника для авторов